Появилось видео последствий взрыва газа в доме в Шахтах

В Сети появились кадры последствий ЧП в городе Шахты Ростовской области, где, по основной версии, взорвался бытовой газ.

Взрыв прогремел рано утром на улице Хабарова в девятиэтажном доме № 16. Обрушились девятый и восьмой этажи одного из подъездов. По данным МЧС, повреждено четыре квартиры.

На представленном РЕН ТВ видео видны страшные последствия обрушения части здания. Также телеканал опубликовал фотографии с места ЧП.

Эвакуировано 140 жильцов, один погиб. По данным источника «Интерфакс», из-под завалов извлекли восемь человек. Спасатели занимаются поисками еще шести человек.