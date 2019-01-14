Прямой эфир

Семья погибшей при взрыве в Шахтах получит 1 млн рублей

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в телеэфире, что помощь пострадавшим при взрыве газа в многоэтажном доме в Шахтах окажут в полном объеме, а семья погибшей женщины получит 1 млн рублей.

В эфире «Россия 24» руководитель области, прибывший на место ЧП, подчеркнул, что помощь пострадавшим окажут из регионального и местного бюджетов. Помощь семье погибшей будет рассмотрена быстро, во вторник будут документы для того, чтобы семья получила миллион рублей.

Рано утром в понедельник, 14 января, произошел взрыв в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились 8-й и 9-й этажи. По основной версии, взорвался бытовой газ, погиб один человек. Эпицентр находился на девятом этаже жилого дома.

Спасатели эвакуировали из дома 140 жильцов, в здании отключили подачу электроэнергии. На месте развернули оперативный штаб, проводится операция по спасению людей, находящихся под завалами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа основная версия обрушения этажей в жилом доме в Шахтах
Семь человек спасли в Шахтах после взрыва газа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017