Семья погибшей при взрыве в Шахтах получит 1 млн рублей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в телеэфире, что помощь пострадавшим при взрыве газа в многоэтажном доме в Шахтах окажут в полном объеме, а семья погибшей женщины получит 1 млн рублей.

В эфире «Россия 24» руководитель области, прибывший на место ЧП, подчеркнул, что помощь пострадавшим окажут из регионального и местного бюджетов. Помощь семье погибшей будет рассмотрена быстро, во вторник будут документы для того, чтобы семья получила миллион рублей.

Рано утром в понедельник, 14 января, произошел взрыв в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились 8-й и 9-й этажи. По основной версии, взорвался бытовой газ, погиб один человек. Эпицентр находился на девятом этаже жилого дома.

Спасатели эвакуировали из дома 140 жильцов, в здании отключили подачу электроэнергии. На месте развернули оперативный штаб, проводится операция по спасению людей, находящихся под завалами.