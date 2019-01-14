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Спасатели ищут ребенка под завалами дома в Шахтах

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Фото: РЕН ТВ
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Несовершеннолетний может находиться под завалами дома в Шахтах Ростовской области. Перекрытия между восьмым и девятым этажами обрушились после взрыва газа.

Как сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе, развернутом на месте ЧС, по предварительным данными, под завалами может быть ребенок, а всего там могут находиться шесть человек. К настоящему времени сотрудники МЧС извлекли из-под обрушившихся конструкций восьмого человека. Спасенную женщину передали медикам.

В Сети появились кадры последствий взрыва в городе Шахты Ростовской области, где, по главной  версии, взорвался бытовой газ.

Спасатели эвакуировали из дома 140 жильцов, в здании отключили подачу электроэнергии. 

Инцидент произошел в 6:18 по местному времени (совпадает с мск) в девятиэтажном доме на улице Хабарова. Обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Сообщалось о гибели одного человека.

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