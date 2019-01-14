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Семь человек спасли в Шахтах после взрыва газа

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ
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Число спасенных при взрыве газа в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области выросло до семи человек. Об этом утром 14 января рассказали «РИА Новости» в пресс-службе МЧС РФ.

«Спасенных семь человек», — сообщили в ведомстве.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном доме на улице Хабарова, дом 16 примерно в 6:18 (совпадает с мск). Взрывная волна обрушила перекрытия между восьмым и девятым этажами. Жителей дома эвакуировали, энергетики отключили подачу электричества в дом.

На месте работают экстренные службы, сообщалось о гибели одного человека, информация об инциденте уточняется.

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