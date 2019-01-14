Стало известно, что могло спровоцировать взрыв газа в доме в Шахтах

Стало известно, что могло спровоцировать ЧП в девятиэтажном жилом доме в Шахтах Ростовской области, где, по основной версии, взорвался бытовой газ.

«Предварительно, причина в неисправности либо ненадлежащей эксплуатации газового оборудования», — сказал собеседник «Интерфакс» в оперативном штабе на месте ликвидации последствий аварии.

Как сообщили в пресс-службе ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», плановое техническое обслуживание газового оборудования дома, где только печки, проводилось в мае прошлого года, передает «Интерфакс-Юг».

По данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), дом был построен в 1993 году, уточняет «РИА Новости».

Взрыв прогремел рано утром 14 января на улице Хабарова в девятиэтажном доме № 16. Обрушились девятый и восьмой этажи одного из подъездов. По данным МЧС, повреждено четыре квартиры.

Один человек погиб. Из-под завалов извлекли восемь человек, спасатели ищут еще шестерых. Эвакуировано 140 жильцов.