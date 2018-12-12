Украина создала отдельную комиссию для подготовки претензии к России

Украинский кабинет министров принял решение о создании комиссии по вопросам подготовки консолидированной претензии к России «за агрессию против Украины». Об этом 12 декабря сообщил телеканал «112 Украина».

Отмечается, что в задачи комиссии войдет обобщение правовой позиции, а также анализ соблюдения прав и свобод граждан «на оккупированных территориях». Кроме того, ее члены займутся подготовкой консолидированной претензии к России.

Главой комиссии была назначена вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, уточняет телеканал RT.

Отношения Киева и Москвы вновь обострились, после того как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент в Черном море провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к президентским выборам. При этом власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны. Оно будет действовать до 26 декабря 2018 года.