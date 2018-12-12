Прямой эфир

Украина создала отдельную комиссию для подготовки претензии к России

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский кабинет министров принял решение о создании комиссии по вопросам подготовки консолидированной претензии к России «за агрессию против Украины». Об этом  12 декабря сообщил телеканал «112 Украина».

С морем пополам: введение военного положения фактически раскололо Украину
Это привело к появлению в стране бесправных граждан «второго сорта»

Отмечается, что в задачи комиссии войдет обобщение правовой позиции, а также анализ соблюдения прав и свобод граждан «на оккупированных территориях». Кроме того, ее члены займутся подготовкой консолидированной претензии к России.

Главой комиссии была назначена вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, уточняет телеканал RT.

Отношения Киева и Москвы вновь обострились, после того как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент в Черном море провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к президентским выборам. При этом власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны. Оно будет действовать до 26 декабря 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты заявили о демонтаже социального государства на Украине
В Думе оценили боеспособность армии Украины после заявлений Порошенко о войне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017