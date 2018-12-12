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Эксперты заявили о демонтаже социального государства на Украине

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Демонтаж социального государства на Украине завершен, заявили ведущие украинские эксперты и экономисты в ходе обсуждения текущего положения дел в стране. Зарплаты в высших эшелонах власти в десятки и сотни раз превышают среднюю зарплату в стране, Госстат скрывает реальное положение дел, а власть не задумывается о поднятии уровня жизни граждан перед выборами президента.

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Глава «Комитета экономистов Украины» Андрей Новак напомнил, что в Акте о независимости страны сказано, что республика — «социально ориентированное» государство, но действительности это не соответствует.

Эксперты вспомнили заявление премьер-министра Владимира Гройсмана, что «экономика Украины растет уже 11 кварталов подряд, создаются новые рабочие места, а во многих отраслях экономики средняя зарплата выросла до 9,2 тыс гривен» ($329 по текущему курсу).

«Все это говорит лишь об одном — власть имущие плохо представляют себе, как живут люди и что реально происходит в стране, — цитирует 12 декабря экономиста Виктора Скаршевского «Федеральное агентство новостей».

Он напомнил, что в ходе недавнего опроса Госстата только 0,6% респондентов назвали себя «средним классом», а более 70% прямо назвали себя «бедными» и «очень бедными».

Ранее 12 декабря бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал заявление главы украинского Национального банка Якова Смолия, который заявил, что страна в следующие два года должна выплатить около $12 млрд по внешнему госдолгу. По его мнению, на Украине сложилась «ситуация достаточно критическая», экономика не обеспечивает ресурсов, которыми можно было бы расплачиваться.

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