Энергетик сравнил стоимость поставок газа из Евросоюза и России на Украину

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал «Известиям» сообщение о том, что средняя цена 1 тыс. кубометров импортного природного газа, который Украина закупала в ноябре в Европе, составила 9471 гривну ($339,2).

Соответствующие данные 10 декабря опубликовало минэкономразвития и торговли Украины.

«Да, это довольно высокая цена. Cогласно действующему контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом», эти цены была бы ниже, притом значительно. Примерно она составляла бы порядка $250–$280 за 1 тыс. кубометров. Цифры исходят из прописанной формулы. Можете сравнить, насколько это дешевле, чем поставки российского же газа из Евросоюза», — рассказал эксперт.

По его словам, Украина не закупает российский газ в ущерб экономической выгоде. Поводом для такого решения послужил перевод Украины на предоплату, полагает Фролов.

«В 2014 году из-за просрочки платежей их перевели на предоплату. Принимался ряд пакетов при посредничестве Евросоюза, который позволял продолжать взаимодействовать с Украиной. Им даже перечислялись целевые кредиты на оплату российского газа. Но потом они взбеленились, наши взаимоотношения дошли до определенной точки кипения, они предоплату не перечислили, и им газ перестали продавать», — объяснил Фролов.

Действия в логике: «Это не ты меня бросил, это я тебя бросила» — это не бизнес, а чистой воды политика и политиканство, заключил эксперт.

По данным ТАСС, в октябре стоимость закупок топлива Украиной составила $323,44 за тысячу кубометров, а в сентябре — $304,36. При этом в апреле Киев покупал газ за рубежом по $310,8 за тысячу кубометров, а в феврале — за $261,1.

В 2015 году украинские власти отказались закупать российский газ напрямую и начали наращивать импорт из Венгрии, Польши и Словакии, которые получают топливо из России. Таким образом, Киев покупает тот же газ, но по более высокой цене, чем предлагала Москва. Сами украинские чиновники признавали, что поставки газа из европейских стран обходятся Украине дороже на $25–30 за 1 тыс. кубометров.

В августе премьер-министр страны Владимир Гройсман посоветовал жителям страны потреблять «поменьше газа, чтобы не пришлось покупать его у РФ». Он также заявил, что Киев должен прекратить «преклонять голову и колено» перед Москвой, отказавшись от российского газа, и начать самостоятельную полномасштабную добычу этого вида топлива.

При этом правительство Украины 19 октября объявило о повышении с 1 ноября цен на газ для населения на 23,5%. Как объяснил Гройсман, это — необходимое условие для получения очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ). Он обратил внимание, что с МВФ удалось договориться о сравнительно небольшом повышении цены — всего лишь на 23,5% вместо первичных требований 60%.

11 декабря заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз перечислил Украине €500 млн макрофинансовой помощи. Таким образом, Украина с 2014 года получила €3,3 млрд помощи, которую предоставил Евросоюз.