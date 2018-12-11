Прямой эфир

Цена импортного газа для Украины достигла почти $340

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средняя цена на импортный природный газ для Украины достигла 9,4 тыс. гривен ($339) за 1 тыс. кубометров в ноябре 2018 года, передает УНИАН со ссылкой на Государственную фискальную службу Украины.

Распоряжаются фондами: знал ли МВФ о военном положении на Украине
Как инициатива Петра Порошенко отразилась на экономике страны

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2018 года, которая составляет 9471,93 гривны, или $339,21, за 1 тыс. кубометров», — говорится в сообщении.

Как отмечает «РИА Новости», в октябре средняя цена на импортный газ составляла $323,4 за тысячу кубометров.

7 декабря депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил в повышении цен на газ в стане нет необходимости. Он отметил, что жители Украины могут покупать горючее по вдвое меньшим ценам, чем нынешние, но часть людей наживаются на этом.

19 октября правительство Украины объявило о повышении с 1 ноября цен на газ на 23,5%. Таким образом, стоимость вырастет с нынешних 6,958 тыс. гривен (16,2 тыс. рублей) до 8,55 тыс. гривен (19,9 тыс. рублей) за 1 тыс. куб. м. Как объяснил Гройсман, повышение цен на газ — необходимое условие для получения очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ). Он обратил внимание, что с МВФ удалось договориться о сравнительно небольшом повышении цены — всего лишь на 23,5% вместо первичных требований на 60%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЕС перечислил Украине €500 млн макрофинансовой помощи
Украина увеличит бюджет минобороны на 20%

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017