Цена импортного газа для Украины достигла почти $340

Средняя цена на импортный природный газ для Украины достигла 9,4 тыс. гривен ($339) за 1 тыс. кубометров в ноябре 2018 года, передает УНИАН со ссылкой на Государственную фискальную службу Украины.

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2018 года, которая составляет 9471,93 гривны, или $339,21, за 1 тыс. кубометров», — говорится в сообщении.

Как отмечает «РИА Новости», в октябре средняя цена на импортный газ составляла $323,4 за тысячу кубометров.

7 декабря депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил в повышении цен на газ в стане нет необходимости. Он отметил, что жители Украины могут покупать горючее по вдвое меньшим ценам, чем нынешние, но часть людей наживаются на этом.

19 октября правительство Украины объявило о повышении с 1 ноября цен на газ на 23,5%. Таким образом, стоимость вырастет с нынешних 6,958 тыс. гривен (16,2 тыс. рублей) до 8,55 тыс. гривен (19,9 тыс. рублей) за 1 тыс. куб. м. Как объяснил Гройсман, повышение цен на газ — необходимое условие для получения очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ). Он обратил внимание, что с МВФ удалось договориться о сравнительно небольшом повышении цены — всего лишь на 23,5% вместо первичных требований на 60%.