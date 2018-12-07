В Раде не увидели необходимости в повышении цены на газ на Украине

Украине не нужно понимать цену на газ. С таким заявлением в эфире телеканала NewsOne выступил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

По его словам, у жителей страны существует возможность покупать газ по цене в два раза меньше нынешней, но часть людей просто наживается на создавшейся ситуации, пишет RT.

19 октября правительство Украины объявило о повышении с 1 ноября цен на газ на 23,5%. Таким образом, стоимость вырастет с нынешних 6958 гривен (16,2 тыс. рублей) до 8550 гривен (19,9 тыс. рублей) за кубический метр.

Власти планируют увеличивать цены на газ поэтапно, следующие повышение ожидается в период с 1 мая 2019 по 31 декабря 2019 года.

14 ноября жители Киева перекрыли центр украинской столицы, протестуя из-за отсутствия отопления в жилых домах.