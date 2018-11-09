В Верховной раде предложили «запретить зиму»

Власти Украины должны перестать врать населению о возможности заморозки цен на газ для населения. С таким заявлением выступил член комитета Верховной рады по вопросам бюджета Виктор Пинзеник.

Парламентарий раскритиковал инициаторов законопроекта о моратории на повышение цен на газ для населения и даже в шутку предложил запретить зиму, пишет «РИА Новости».

Пинзеник отметил, что подобные инициативы властей направлены на одурачивание населения, так как гражданам всё равно придется платить в полном объеме.

19 октября кабинет министров Украины повысил цены на газ для населения на 23,5%, объяснив это требованиями Международного валютного фонда, который в противном случае откажет Киеву в новых кредитах.

Как сообщили в «Нафтогазе», теперь украинцы будут платить 8,5 тыс. гривен (19,9 тыс. рублей) за 1 тыс. кубометров газа, а предприятия «Теплокоммунэнерго» — 8,36 тыс. гривен (19,5 тыс. рублей). Новые тарифы вступили в силу с 1 ноября.