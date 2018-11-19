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Протестующие в Закарпатье перекрыли трассу из-за недовольства ценами на газ

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Фото: Патрульна поліція Закарпатської області
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Около сотни жителей Закарпатской области Украины перекрыли трассу Киев-Чоп с требованием к властям снизить цены на топливо и газ. Об этом 19 ноября информирует пресс-служба местного управления патрульной полиции.

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«Требования касаются снижения цен на топливо, на коммунальные услуги в части газа, упрощения растаможивания транспортных средств на еврономерах», — приводит агентство УНН комментарий представителей правоохранительных органов.

По его словам, затруднения движения из-за акции протеста возникли на участке полицейской станции Нижние Ворота.

19 октября правительство Украины объявило о повышении с 1 ноября цен на газ на 23,5%. Таким образом, стоимость вырастет с нынешних 6958 гривен (16,2 тыс. рублей) до 8550 гривен (19,9 тыс. рублей) за кубический метр. Власти планируют увеличивать цены на газ поэтапно, следующие повышение ожидается в период с 1 мая 2019 по 31 декабря 2019 года.

14 ноября жители Киева перекрыли центр украинской столицы, протестуя из-за отсутствия отопления в жилых домах.

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