Депутат рады обвинил в катастрофе на Украине дураков во власти

«Дураки» в лице украинских властей привели к катастрофическому состоянию ряда сфер в стране, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

По словам парламентария, у Киева нет плана по развитию Украины, из-за этого страна сталкивается с серьезными проблемами.

«У вас ничего не растет, у дураков. У вас вообще ничего не растет: сельское хозяйство — катастрофа, тяжелая промышленность — катастрофа, средний и малый бизнес — катастрофа, топливно-энергетический комплекс — катастрофа. Скажите мне, пожалуйста, где наши прорывы?» –– задался он вопросом в эфире телеканала «112 Украина».

Рабинович отметил, что в стране богатеют только представители власти.

«Что мы строим? Сарай, хату, пристройку строят с каким-то чертежом. Где чертеж того, что строит наша страна? Ну что вы строите — они не знают. Мы могли бы по откармливанию правительства быть на первом месте в мире. Вот это единственное, что у вас действительно получается», — цитирует его «РИА Новости».

По словам политика, парадокс заключается в том, что украинцы всё терпят, несмотря на «колоссальный потенциал» страны.

1 ноября внефракционный депутат рады Борислав Береза сравнил Украину с аквариумной рыбкой из-за отсутствия долгосрочной стратегии развития. По его словам, страна живет одним днем и не думает о последствиях.