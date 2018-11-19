Блогер заявил о вынужденном воровстве украинской власти

Известный украинский блогер Карл Волох назвал коррупцию в украинской власти вынужденной. Об этом он написал в воскресенье, 18 ноября, на своей странице в Facebook.

«Власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединенных путинско-олигархических информационных войск», — написал он.

Блогер также отметил, что такая коррупция — самая сложная украинская проблема, так как «поддержку главных СМИ на Украине могут иметь политики, лояльные к Кремлю и олигархам».

Украинское издание «Страна.ua» отмечает, что под «информационным противостоянием» Волох мог иметь в виду то, что провластные СМИ и блогеры финансируются как раз за счет казнокрадства. Отмечается, что сам автор поддерживает позицию действующих властей Украины.

14 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заподозрило замглавы СБУ по борьбе с коррупцией в коррупции. По версии следствия, в период с апреля 2015 года по конец декабря 2016 года он купил активы и «совершил расходы» в размере не менее 6,4 млн гривен ($230 тыс.). Речь, в частности, идет о покупке внедорожника Range Rover Sport, автомобиля Mersedes-Benz V250, двух земельных участков под Киевом и квартиры рядом с ними.