На Алтае борца с коррупцией задержали по делу о взятке

В Алтайском крае задержали начальника местного антикоррупционного управления ГУМВД полковника Вадима Надвоцкого и его бывшего коллегу. Об этом 16 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на СК России.

По версии следователей, мужчины получили от бизнесмена 5 млн рублей за отмену проверок на его предприятии. В отношении Надвоцкого и его подельника возбуждено уголовное дело.

26 сентября сообщалось, что в Махачкале задержали Раджаба Абдулатипова, брата бывшего главы Дагестана Рамазаза Абдулатипова. В Следственном комитете сообщили, что он был задержан за участие в преступном сообществе.