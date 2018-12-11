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Печами отапливаются более тысячи школ на Украине

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Фото: TASS/Zuma/Alexey Sukhorukov
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С начала отопительного сезона под наблюдением Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей находились 541 учреждение дошкольного образования и 1116 школ, имеющие печное отопление.

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Об этом 11 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр организации. Всего Госпродпотребслужба контролирует в том числе 12,1 тыс. учреждений дошкольного образования, 15,9 тыс. общего среднего, 728 профессионально-технических и 575 высших учебных заведений I–II уровня аккредитации.

Автономное отопление есть у 7,8 тыс. учреждений дошкольного воспитания и 10,9 тыс. школ.

В ряде украинских городов возникли проблемы с отоплением. В Кривом Роге более полумиллиона жителей организовали акцию протеста возле здания компании «Криворожгаз». Сообщалось, что в ходе демонстраций неизвестные сорвали пломбы в котельных.

14 ноября в Киеве прошел пикет с требованием обеспечить города Украины теплом. Демонстранты установили у входа в здание «Нафтогаза» бочку с горючим и подожгли ее. 

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