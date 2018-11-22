«Нафтогаз» назвал виновников отсутствия отопления на Украине

Компания «Нафтогаз» назвала причины срыва отопительного сезона на Украине. Соответствующее заявление опубликовали в четверг, 22 ноября.

Сообщается, что причиной отсутствия горячей воды стал саботаж со стороны облгазов — газораспределительных компаний и операторов Газораспределительного механизма (ГРМ) — из группы РГК Дмитрия Фирташа.

По мнению «Нафтогаза», облгазы поставляли неполную или недостоверную информацию о потребителях в информационную платформу «Укртрансгаз». Из-за этого не удалось правильно зарегистрировать потребителей газа.

Помимо этого в «Нафтогазе» обратили внимание на то, что ряд операторов ГРМ ввели некорректные данные, а некоторые не выполнили предварительное тестирование информационной платформы.

«Введение суточной балансировки в таких обстоятельствах приведет к тому, что многие теплопроизводители, в том числе те, кто поставляет тепло и горячую воду населению, не смогут получать газ от «Нафтогаза», что приведет фактически к срыву отопительного сезона», — говорится в сообщении компании.

14 ноября в Киеве прошел пикет с требованием обеспечить города Украины теплом. Демонстранты установили у входа в здание «Нафтогаза» бочку с горючим и подожгли ее. Также они разложили чугунные батареи и деревянные поддоны как символ их требований.

Акцию организовали сторонники молодежного крыла Радикальной партии Олега Ляшко. Сам политик накануне митинга обратился к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием «немедленно включить газ и дать людям тепло в квартиры».

В ряде украинских городов возникли проблемы с отоплением. В Кривом Роге более полумиллиона жителей. Горожане организовали акцию протеста возле здания компании «Криворожгаз». Сообщалось, что в ходе демонстраций неизвестные сорвали пломбы в котельных и начали воровать горючее.

Из-за ситуации с отоплением мэр города Смела Алексей Цыбко объявил режим чрезвычайной ситуации. По его словам, жители города находятся на грани «социального срыва».

19 октября правительство Украины объявило о повышении с 1 ноября цен на газ на 23,5%. Таким образом стоимость вырастет с нынешних 6958 гривен (16,2 тыс. рублей) до 8550 гривен (19,9 тыс. рублей) за кубометр.

Петр Порошенко заявил, что без повышения цен на газ нельзя было обойтись, так как это лишило бы Украину транша МВФ, без которого пришлось бы забыть о развитии экономики.