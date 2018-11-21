Более 15 новых домов подключили к газу в Омской области

В райцентре Нижняя Омка Омской области к газу подключили 16 домов. Это позволило жителям отказаться от отопления домов углем.

Новый газопровод протяженностью около 1 км проложили по Майской улице. Газ позволит отапливать помещения, а также готовить на нем. В общей сложности на этот газопровод было направлено 1,1 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Как отметил один из домовладельцев, Александр Каплунов, топить дом углем тяжело, тем более что к утру он всё равно остывает. Переход на газовое отопление поддерживает в доме тепло, особенно этому радуются маленькие дети, которым теперь не нужно по утрам одеваться теплее. Также отец семейства отметил, что после отказа от угля в доме стало чище.

Строительство газопровода велось в рамках областной программы «Устойчивое развитие сельских территорий».