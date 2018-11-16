Омская область получит 1,2 млрд рублей на улучшение водоснабжения

Омской области выделено 1,8 млрд рублей в рамках национального проекта «Чистая вода», Средства пойдут на строительство и реконструкцию водоочистных сооружений.

По данным регионального министерства строительства и ЖКХ, на текущий момент водой, соответствующей всем нормам, пользуются 70% жителей. По итогам реализации программы «Чиста вода» долю планируется довести до 90%. Об этом сообщает ИА «Город55».

В Калачинске и Исилькуле уже разработаны проекты реконструкции водных сооружений. Также в числе первых в программу войдут Называевск, Тюкалинск и Тара.

Областные власти уточняют, что в 2019 году будет проводиться разработка всех проектов, а также будет заложено строительство объектов. Основные работы пройдут с 2021 по 2024 год.