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Омские аграрии увеличили урожайность зерна в сложных погодных условиях

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В Омской области практически завершилась уборочная кампания. Собрано 3,4 млн т зерновых культур, средняя урожайность составила 17,7 центнера с гектара.

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, аграриям пришлось работать в экстремальных погодных условиях. Посевная кампания задерживалась из-за переувлажнения почвы, летом урожай мог погибнуть из-за жаркой и засушливой погоды, неблагоприятная погода установилась и во время сбора урожая. Тем не менее урожайность зерна удалось увеличить с 16,7 ц/га в 2017 году до 17,7 ц/га в текущем сезоне.

По последним данным, аграрии собрали 283,4 тыс. т масличных культур и 109,8 тыс. т овощей. Также собрано 622,5 тыс. т картофеля. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Ранее сообщалось, что сроки посевной кампании в Омской области были сдвинуты из-за дождливой погоды. Аграриям приходилось работать в круглосуточном режиме, чтобы уложиться в сроки и закончить посевы до 30 мая.

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