Жители украинского Кривого Рога самовольно запускают городские котельные

Жители украинского города Кривой Рог устроили акцию протеста из-за отсутствия отопления в домах. Горожане подожгли автомобильные покрышки возле здания компании «Криворожгаз» Митингующие требуют начать поставку газа в котельные города.

Протестующие заблокировали пожарной бригаде доступ к зданию. Из соображений безопасности руководство предприятия приняло решение не выводить в понедельник сотрудников на работу.

В ходе протестов неизвестные сорвали пломбы с котельных и начали воровать газ, передает RT.

В «Криворожгазе» пояснили, что компания не получила от «Нафтогаза» номинацию на поставки топлива на ТЭЦ.

В настоящее время температура в Кривом Роге составляет минус 1 градус. Без тепла остались более полумиллиона местных жителей — 2011 домов, 78 школ, 75 детских садов, 22 больницы, 30 социальных объектов и воинская часть 3011, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в понедельник украинский президент Петр Порошенко заявил на заседании совета регионального развития в Киеве, что Украина является «одной из беднейших стран в Европе».

Также Порошенко прокомментировал очередное повышение тарифов на газ для населения. По словам лидера государства, без этого нельзя было обойтись, так как это лишило бы Украину транша МВФ, без которого пришлось бы забыть о развитии экономики.