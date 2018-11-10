Депутат рады рассказала, почему Украину ждет развал

Из-за нежелания политиков взять на себя ответственность за установление мира в стране на Украине не останется экономики, а также социальной защиты, что приведет к развалу государства. С таким заявлением в эфире телеканала NewsOne выступила депутат Верховной рады Наталья Королевская.

По ее словам, президент страны Петр Порошенко на данный момент должен выполнить главную задачу — установить в стране мир. При этом парламентарий заявила, что никаких реальных действий для этого не предпринимается, как и не предлагается плана, а политики выступают за это только на словах, «начитавшись социологов», пишет «РИА Новости».

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о своей независимости в феврале 2014 года после государственного переворота в стране.

Сейчас урегулирование ситуации в Донбассе продолжает обсуждаться, в том числе на встречах Контактной группы в Минске. С сентября 2014 года группа приняла уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Но и после подписания соглашений о перемирии стороны продолжают вести перестрелки.