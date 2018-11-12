Прямой эфир

Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы

0
Фото: president.gov.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина является «одной из беднейших стран в Европе», заявил президент страны Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда».

Им меры нет: как ответные санкции подействуют на украинских политиков
Киев пообещал отреагировать на ограничения Москвы

По словам украинского лидера, страна якобы восстановила экономический рост, однако пока остается одной из самых бедных стран на континенте.

«Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — заявил Порошенко.

Также президент Украины прокомментировал очередное повышение тарифов на газ для населения, сообщает телеканал «Звезда». По словам Порошенко, без этого нельзя было обойтись, так как это лишило бы Украину транша МВФ, без которого пришлось бы забыть о развитии экономики.

Ранее в понедельник пользователи соцсетей высмеяли Порошенко, который так и не дождался рукопожатия от президента США Дональда Трампа во время торжественной церемонии в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Депутат рады рассказала, почему Украину ждет развал
В Сети высмеяли не дождавшегося рукопожатия главы США Порошенко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017