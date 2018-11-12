Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы

Украина является «одной из беднейших стран в Европе», заявил президент страны Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда».

По словам украинского лидера, страна якобы восстановила экономический рост, однако пока остается одной из самых бедных стран на континенте.

«Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — заявил Порошенко.

Также президент Украины прокомментировал очередное повышение тарифов на газ для населения, сообщает телеканал «Звезда». По словам Порошенко, без этого нельзя было обойтись, так как это лишило бы Украину транша МВФ, без которого пришлось бы забыть о развитии экономики.

Ранее в понедельник пользователи соцсетей высмеяли Порошенко, который так и не дождался рукопожатия от президента США Дональда Трампа во время торжественной церемонии в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.