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В Сети высмеяли не дождавшегося рукопожатия главы США Порошенко

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Пользователи социальных сетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который так и не дождался рукопожатия от американского лидера Дональда Трампа во время торжественной церемонии в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Кристина Эрбе в социальной сети Facebook написала, что Порошенко предложили отменить рукопожатие на государственном уровне. В Twitter Михаил Шатун заявил, что у украинского президента после этого был «взгляд щенка», пишет «РИА Новости».

Также пользователи предлагали внести после такого оскорбления Трампа в базу данных «Миротворец», сравнивали лидера Украины с поросенком и даже назвали произошедшую ситуацию изменой.

Главы государств собрались в Париже для участия в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября в начале мероприятий была снята запись, на которой видно, как Трамп с супругой уделяют внимание прибывшим на встречу лидерам других государств. При этом Петра Порошенко американский президент словно не заметил.

Президент России Владимир Путин последним прибыл на место встречи у Триумфальной арки. Он поздоровался с Трампом и показал ему большой палец. Позже стало известно, что лидеры России и США провели короткую беседу.

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