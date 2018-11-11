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Порошенко кратко поговорил с Трампом в Париже

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко провел краткий разговор с американским лидером Дональдом Трампом в Париже.

Как уточнил глава Украины, всего в рамках визита во французскую столицу он провел более 40 встреч.

«И вчера было краткое обсуждение с президентом США. По итогам этого обсуждения сегодня была встреча министра иностранных дел [Украины Павла] Климкина и государственного секретаря [США Майка] Помпео», — заявил Порошенко на брифинге, трансляцию вел украинский «Пятый канал».

Главы государств собрались в Париже для участия в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября в начале мероприятий была снята запись, на которой видно, как Трамп с супругой уделяют внимание прибывшим на встречу лидерам других государств. При этом Петра Порошенко американский президент словно не заметил.

Президент России Владимир Путин последним прибыл на место встречи у Триумфальной арки. Он поздоровался с Трампом и показал ему большой палец. Позже стало известно, что лидеры России и США провели короткую беседу

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