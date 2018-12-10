Экс-премьер Украины назвал критической ситуацию с выплатой госдолга

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал заявление главы украинского Национального банка Якова Смолия о том, что страна в следующие два года должна выплатить по внешнему госдолгу около $12 млрд.

Азаров отметил, что на Украине сложилась «ситуация достаточно критическая», поскольку экономика не обеспечивает за счет экспорта реальных ресурсов, которыми можно было бы расплачиваться.

«Это реальные цифры, которые вытекают из того, что кредиты МВФ занимались в 2014—2015 годах», — сказал Азаров в беседе с RT.

При этом он добавил, что с «точки зрения способности Киева возвратить их все зависит от того, насколько МВФ обеспечит новое кредитование».

По словам Азарова, «совершенно очевидно, что без помощи МВФ погасить их реально невозможно».

Экс-премьер Украины указал, что провокация в Керченском проливе был сделана для того, чтобы помочь президенту Украины Петру Порошенко, несмотря на экономические и другие сложности в стране, удержаться у власти за счет «нагнетания истерии» перед якобы российской агрессией.

В начале ноября Минфин Украины страны заявил о необходимости продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), иначе стране грозит дефолт уже в 2019 году. Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что новый транш может поступить в декабре.

МВФ оказывает Украине финансовую помощь с 2015 года в обмен на преобразования в стране. Так, в этом году Киев выполнил одно из требований — повышение цен на газ для населения.