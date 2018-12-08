Порошенко призвал страны Запада закрыть порты для российских судов

Президент Украины Петр Порошенко призвал западные страны занять более жесткую позицию в отношении Москвы из-за инцидента в Черном море и закрыть американские и европейские порты для российских судов.

«Россия блокирует свободу судоходства в украинских территориальных водах», — заявил он в интервью Fox News.

Кроме того, Порошенко заявил о необходимости введения новых санкций против РФ, усиления присутствия кораблей НАТО в Черном море, а также о поставках летального оружия украинской армии.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться они не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. В ходе допроса они признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией, организованной Киевом перед президентскими выборами на Украине.

На фоне инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в 10 регионах страны. Режим будет действовать до 26 декабря. Кроме того, Киев запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.