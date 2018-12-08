В ФСБ рассказали о состоянии украинских катеров после задержания

Первый заместитель руководителя департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ Алексей Вольский заявил, что задержанному 25 ноября в Керченском проливе украинскому катеру был нанесен совсем небольшой ущерб. Об этом 8 декабря сообщает «РИА Новости».

По его словам, перед российской командой была поставлена задача не травмировать украинский экипаж и минимизировать разрушения их катера.

Кроме того, Вольский отметил, что моряки украинского судна получили ранения только от осколков разрушившейся обшивки корпуса катера, пулевых ранений у них нет.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться они не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. В ходе допроса они признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией, организованной украинской властью перед президентскими выборами.

На фоне инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в 10 регионах страны. Режим будет действовать до 26 декабря. Кроме того, Киев запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.