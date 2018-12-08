В Госдуме назвали фото Порошенко с эмблемой СС «плевком в сторону Европы»

Страны Евросоюза (ЕС) должны отреагировать на фотографию президента Украины Петра Порошенко, стоящего рядом с солдатом, на форме которого видна эмблема дивизии СС, заявил депутат Государственной думы от крымского региона Андрей Козенко.

«Здесь уже речь идет не только о нелюбви к России. Это плевок в первую очередь в сторону Европы. Его в гости пустили, а он своими сапожищами на стол вылез», — цитирует депутата «РИА Новости».

По его мнению, такая выходка украинского лидера не должна остаться безнаказанной. Парламентарий добавил, что существует огромное количество международных документов, по которым ЕС может и обязан «привлечь к ответственности зарвавшегося Порошенко».

8 декабря сообщалось, что президент Украины опубликовал на своей странице в Facebook фото, на котором отчетливо видно, как слева от него стоит солдат с эмблемой танковой дивизии СС «Мертвая голова». Многие пользователи Сети в комментариях также обратили на это внимание.

Во время Второй мировой войны гитлеровские формирования СС были основным организатором террора и уничтожения людей по расовым признакам, политическим убеждениям, а также государственной принадлежности как в Германии, так и в оккупированных ею странах.