В раде заявили об угрозе экономике Украины из-за военного положения

Военное положение может обернуться многомиллиардным ущербом для экономики Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Владимир Гусак в эфире телеканала «Прямой».

Украинский депутат напомнил, что экономика страны зависит от экспорта.

«И продаем мы, как правило, полуфабрикаты, которые используются в дальнейшем производстве. Полуфабрикаты наши покупают другие компании, и эти компании работают по регламентам и протоколам», — приводит его слова «РИА Новости».

Гусак добавил, что эти документы запрещают осуществлять куплю-продажу в странах с военным положением. Это может привести к крайне негативным последствиям для экономики Украины, так как предприятия не смогут заключать контракты на закупку продуктов.

Военное положение было введено на Украине после задержания российскими пограничниками украинских моряков, устроивших провокацию у Керченского пролива.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

Суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Для их остановки российским военным пришлось применить силу. В отношении моряков возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».