В России прокомментировали слова украинского генерала о создании ядерного оружия

В России прокомментировали слова украинского генерала Петра Гаращука о способности Украины создать ядерное оружие.

«Они не имеют права создавать ядерное оружие, если оно там появится, то должна быть проведена спецоперация по его уничтожению. Украина решила таким путем влезть в неофициальную «ядерную десятку», — сказал член Ассоциации военных политологов, подполковник запаса, кандидат политических наук Александр Перенджиев в воскресенье, 9 ноября.

По его словам, Киев может создать полноценное ядерное оружие только с помощью США. При этом Украина выглядит провокатором, потому что ни одна из европейских стран не делает подобных заявлений, передает «РИА Новости».

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что спекулировать на тему ядерного оружия опасно. Он также напомнил про аварию на Чернобыльской АЭС 1986 года, когда общая площадь радиационного загрязнения на Украине составила 50 тыс. кв. км в 12 областях.

«Если украинская сторона пытается получить ядерное оружие, то против кого она планирует его применять?» — приводит слова Шерина агентство «РИА Новости» 9 ноября.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал заявление украинского генерала блефом, потому что страна потеряла «интеллектуальные возможности», которые достались ей от Советского Союза.

Ранее в этот же день бывший представитель миссии Украины при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук заявил, что Киев имеет интеллектуальные, организационные и финансовые возможности для создания собственного ядерного оружия. По его словам, Украина способна создавать не только атомные бомбы, но и ядерные боеголовки для ракет.

5 декабря 1994 года Россия, Украина, США и Великобритания подписали так называемый Будапештский меморандум, который лишил Киев ядерного оружия. После подписания документа началось присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.