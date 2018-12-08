В ФСБ рассказали о допуске консулов ко всем обвиняемым украинским морякам

Консулы посольства Украины допущены ко всем морякам, задержанным в Керченском проливе. Об этом в субботу, 8 декабря, сообщил начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов.

«Всем обвиняемым в надлежащем порядке обеспечен допуск консулов посольства Украины, а также в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом предоставлены адвокаты-защитники», — цитирует его «РИА Новости».

Шишов добавил, что всем задержанным украинским морякам было предоставлено право на один телефонный звонок, которым воспользовались 10 из них, остальные 14 отказались.

25 ноября три украинских военных корабля «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» зашли в исторические территориальные воды России в Черном море. Они совершали опасные маневры и игнорировали требования российских пограничников. Для остановки кораблей была применена сила для остановки. Все 24 находившиеся на борту украинские моряки были арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».