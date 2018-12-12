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В Думе оценили боеспособность армии Украины после заявлений Порошенко о войне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с «Известиями» заявление президента Украины Петра Порошенко, который расценил как войну инцидент в Керченском проливе.

Порошенко заявил об этом в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир 8 декабря. Накануне, 11 декабря, украинский лидер опубликовал видеозапись интервью на своей странице в Facebook.

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Подобные заявления Порошенко преследуют цель привлечь внимание к украинской проблематике, которая постепенно уходит из международной повестки дня, полагает депутат Морозов. 

«При этом очевидно явное лукавство со стороны киевского режима, поскольку никакой войны на самом деле нет. Дипломатические отношения не прекращены, граница не закрыта, предприятия продолжают работать», — сказал парламентарий.

По его словам, на деле Украина будет всячески пытаться избежать прямого военного столкновения с Россией.

«Все понимают, что украинская армия настолько слаба, что в случае действительно объявления войны, их армия не продержится и несколько дней», — объяснил политик.

Депутат пришел к выводу, что за эти громкими заявлениями Порошенко не последует реальных действий.

«Они надеются на то, что НАТО вмешается и пытаются спровоцировать конфликт между Россией и НАТО. Но ни НАТО, ни США военный конфликт между нашей страной и другими странами не выгоден», — заключил парламентарий.

Новый виток напряженности в отношениях Москвы и Киева случился 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. Они признали в ходе допроса, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море. 27 и 28 ноября Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных.

В настоящее время в ряде граничащих с Россией украинских областей действует военное положение, введенное после конфликта в Керченском проливе. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией Киева перед президентскими выборами, которые планируется провести на Украине в марте 2019 года.

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