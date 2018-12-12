Прямой эфир
Сюжет:

Порошенко назвал войной события в Керченском проливе

0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Mykhailo Markiv
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко счел войной события в Керченском проливе, в результате которых украинские моряки были задержаны российскими пограничниками. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, видеозапись которого опубликовал на своей странице в Facebook.

С морем пополам: введение военного положения фактически раскололо Украину
Это привело к появлению в стране бесправных граждан «второго сорта»

«Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — обратился он к президенту России. В частности, Порошенко назвал агрессией действия пограничников РФ, которые задерживали украинские военные корабли.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. Они признали в ходе допроса, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море. 27 и 28 ноября Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных.

В настоящее время в ряде граничащих с Россией украинских областей действует военное положение, введенное после конфликта в Керченском проливе. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией Киева перед президентскими выборами, которые планируется провести на Украине в марте 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Киев получит четыре боевых катера в 2019 году
Львовские депутаты попросили Порошенко закрыть генконсульство России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017