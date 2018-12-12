Порошенко назвал войной события в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко счел войной события в Керченском проливе, в результате которых украинские моряки были задержаны российскими пограничниками. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, видеозапись которого опубликовал на своей странице в Facebook.

«Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — обратился он к президенту России. В частности, Порошенко назвал агрессией действия пограничников РФ, которые задерживали украинские военные корабли.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. Они признали в ходе допроса, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море. 27 и 28 ноября Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных.

В настоящее время в ряде граничащих с Россией украинских областей действует военное положение, введенное после конфликта в Керченском проливе. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией Киева перед президентскими выборами, которые планируется провести на Украине в марте 2019 года.