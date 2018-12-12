Львовские депутаты попросили Порошенко закрыть генконсульство России

Закрыть генеральное консульство России во Львове попросил Львовский областной совет президента Украины Петра Порошенко. Об этом в среду, 12 декабря, сообщили украинские СМИ.

«Уверены, что такие действия приведут к улучшению политической ситуации в регионе», — цитирует РБК депутатов.

По их мнению, закрытие генконсульства снизит социальную напряженность в регионе, сократит число «провокаций» со стороны России «против людей, памятников украинской государственности, а также памятников выдающимся борцам за независимость Украины».

В ночь на 26 ноября во Львове прошла акция протеста. Собралось около 10 активистов, пять автобусов с нацгвардейцами и еще несколько экипажей патрульной полиции. Участники митинга сожгли бумажные кораблики в знак протеста против «агрессии РФ против украинских катеров в Керченском проливе».

25 ноября корабли военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды РФ в нарушение конвенции ООН. Суда, двигавшиеся по направлению к Керченскому проливу и совершавшие «опасное маневрирование», были задержаны российскими пограничниками. Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года экипажи задержанных в Керченском проливе кораблей.