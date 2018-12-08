Прямой эфир

Порошенко объявил дату подписания закона о разрыве договора о дружбе с РФ

0
Фото: ТАСС/DPA/Kay Nietfeld
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией в понедельник, 10 декабря.

«Есть определенный символизм в прекращении действия договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон подпишу в понедельник», — написал Порошенко в Twitter.

Верховная рада Украины 6 декабря решила не продлевать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией после 1 апреля 2019 года. Соответствующий документ, внесенный в парламент Порошенко, поддержали 277 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы имена голосовавших против разрыва договора о дружбе с Россией депутатов
В Совфеде связали разрыв Договора о дружбе с выборами на Украине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017