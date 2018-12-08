Порошенко объявил дату подписания закона о разрыве договора о дружбе с РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией в понедельник, 10 декабря.

«Есть определенный символизм в прекращении действия договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон подпишу в понедельник», — написал Порошенко в Twitter.

Верховная рада Украины 6 декабря решила не продлевать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией после 1 апреля 2019 года. Соответствующий документ, внесенный в парламент Порошенко, поддержали 277 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.