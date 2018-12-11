Киев получит четыре боевых катера в 2019 году

ВМС Украины получит четыре боевых катера в течение 2019 года при условии «устойчивого финансирования», сообщает «Украинский милитаристский портал».

По информации издания, сейчас быстрыми темпами на заводе «Кузница на Рыбацком» строится один малый бронированный артиллерийский катер проекта 58155 (шифр «Гюрза-М»). Также подписан контракт на еще один.

Кроме того, с заводом заключили контракт на строительство двух десантно-штурмовых катеров проекта 58181 типа «Кентавр».

Как отмечает издание, ВМС Украины уже получали в свое распоряжение шесть малых бронированных артиллерийских катеров, два из которых — «Бердянск» и «Никополь» — были арестованы Россией после инцидента в Керченском проливе.

25 ноября украинские корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» вторглись в исконно территориальные воды РФ в Черном море. Они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. В ходе допроса служащие ВМС Украины признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Позднее Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных в Керченском проливе украинских моряков.