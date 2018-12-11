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В ДНР заявили о подготовке провокаций и наступления со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Украина в ближайшие дни может предпринять полномасштабное наступление для захвата районов Новоазовска и Тельманово. Об этом 11 декабря сообщает «Интерфакс».

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Он также отметил, что вооруженные силы Украины подготовили ударную группировку численностью 12 тыс. человек, в которую входят более 50 танков. Помимо этого, Пушилин не исключил подготовку провокации украинскими спецслужбами на химпредприятии в Мариуполе.

По его словам, обострение ситуации в Донбассе нужно украинским властям для продления военного положения и возможного переноса президентских выборов, которые намечены в стране на 31 марта 2019 года.

В свою очередь разведка ДНР выяснила, что Киев может использовать при наступлении запрещенные реактивные системы залпового огня «Смерч». Глава республики заявил о готовности Народной милиции противостоять действиям ВСУ.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть страны, которая сменилась в результате госпереворота в феврале того же года, и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, позже сменив название на «операцию объединенных сил».

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