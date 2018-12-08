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Житель Донецка сообщил ФСБ о пытках одним из задержанных украинских моряков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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В ФСБ обратился житель Донецка, который рассказал, как один из задержанных моряков пытал его в Бердянске. Об этом 8 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника следственного управления ФСБ России Михаила Шишова.

Мужчина опознал его, поскольку моряк является сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). Он также пояснил, что во время пыток задержанный нанес ему несколько очень серьезных телесных повреждений. В свою очередь, правоохранительные органы Донецка заинтересовались указанным фактом и попросили предоставить им все материалы по этому делу.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

Корабли не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Для их остановки российским военным пришлось применить силу. Все моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях нашли оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву. Члены экипажа украинских судов в настоящее время арестованы и находятся в СИЗО Москвы.

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