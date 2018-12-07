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Роспотребнадзор назвал причину отмены концерта IC3PEAK в Воронеже

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Фото: youtube.com
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Концерт группы IC3PEAK в клубе Воронежа был отменен из-за проверки Роспотребнадзора в связи с жалобой посетителя, заявившего о пищевом отравлении и антисанитарном состоянии заведения. Об этом в пятницу сообщили в управлении ведомства по Воронежской области.

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Московская группа должна была выступить в клубе «12» в Воронеже вечером 6 декабря. Как заявили в главном управлении МВД по региону, концерт был сорван из-за проверки Роспотребнадзора совместно с сотрудниками полиции.

«На основании поступившего обращения гражданина о пищевом отравлении и об антисанитарном состоянии помещений организации ООО «Вегас» (клуб «12») было принято решение, согласованное с прокуратурой Воронежской области, о проведении внеплановой выездной проверки», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что проверке попытались помешать неизвестные лица, они отказались представиться и «высказывались в грубой форме», в результате чего на место были вызваны сотрудники полиции. В ходе проверки были обнаружены нарушения санитарного законодательства.

За последние несколько недель в российских регионах было отменено несколько выступлений современных музыкантов, в том числе рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), электронной группы IC3PEAK, поп-панк-группы «Френдзона» и ряда других исполнителей.

7 декабря первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко осудил отмену концертов, призвав работать с молодежной культурой. В Кремле также следят за развитием ситуации, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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