Прямой эфир

МВД не поручало отменять концерты молодых исполнителей

0
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральный аппарат МВД России не давал региональным подразделениям указаний об отмене концертов молодых исполнителей. Об этом заявил замглавы ведомства Игорь Зубов 7 декабря.

«Почему концерты отменялись, надо разбираться в каждом отдельном случае. Если нам поручит прокуратура, мы проведем проверку на этот счет», — цитирует Зубова ТАСС.

За последние несколько недель в российских регионах было отменено несколько выступлений современных музыкантов, в том числе рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), электронной группы IC3PEAK, поп-панк группы «Френдзона» и ряда других исполнителей.

7 декабря первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко осудил отмену концертов, призвав работать с молодежной культурой. В Кремле также следят за развитием ситуации, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РЕН ТВ покажет эксклюзивную телеверсию юбилейного концерта Кипелова
В Госдуме предложили законодательно разрешить мат на концертах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017