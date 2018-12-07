МВД не поручало отменять концерты молодых исполнителей

Центральный аппарат МВД России не давал региональным подразделениям указаний об отмене концертов молодых исполнителей. Об этом заявил замглавы ведомства Игорь Зубов 7 декабря.

«Почему концерты отменялись, надо разбираться в каждом отдельном случае. Если нам поручит прокуратура, мы проведем проверку на этот счет», — цитирует Зубова ТАСС.

За последние несколько недель в российских регионах было отменено несколько выступлений современных музыкантов, в том числе рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), электронной группы IC3PEAK, поп-панк группы «Френдзона» и ряда других исполнителей.

7 декабря первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко осудил отмену концертов, призвав работать с молодежной культурой. В Кремле также следят за развитием ситуации, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.