Концерт инди-группы IC3PEAK отменили в Новосибирске

В Новосибирске отменили концерт московской инди-группы IC3PEAK, который должен был состояться в клубе «Подземка» 1 декабря, передает ТАСС.

«Концерт отменен, он не состоится», — заявили агентству в администрации клуба. Причины, по которым было принято соответствующее решение, не называются.

Отмечается, что организаторы предложили вернуть деньги уже купившим билеты. Представители коллектива пока никак не прокомментировали произошедшее.

Ближайшие концерты IC3PEAK должны пройти 29 ноября в Екатеринбурге, 30 декабря в Тюмени и 2 декабря в Красноярске. Ранее концерт IC3PEAK отменили в Перми 27 ноября без объяснения причин.

Электронная группа IC3PEAK была основана Анастасией Креслиной и Николаем Костылевым в Москве в 2013 году. Коллектив записал четыре альбома: два на русском языке и два на английском.

26 ноября рэперы Oxxxymiron, Баста и Noize MC провели «концерт солидарности» в поддержку артиста Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски, и против запретов музыки. Мероприятие под названием «Я буду петь свою музыку» состоялось в московском «Главклубе Green Concert». Вырученные средства артисты передали Кузнецову.

Рэпера задержали 21 ноября в Краснодаре после выступления на крыше припаркованного автомобиля перед клубом Arena Hall, где сорвался его концерт. Были составлены протоколы по трем статьям. На следующий день суд назначил ему 12 суток административного ареста.

26 ноября Хаски выпустили по решению Первомайского районного суда Краснодара. Адвокат артиста назвал причиной неожиданного выхода рэпера на свободу его большую популярность. По мнению экспертов, освобождение Хаски является проявлением политической воли и торжеством здравого смысла.