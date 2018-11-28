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Элтон Джон из-за болезни отменил концерты во Флориде

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Фото: Global Look Press/Patrick van Katwijk
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В США в штате Флорида британский певец Элтон Джон отменил несколько концертов из-за воспаления уха, об этом 28 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Twitter концертных площадок, где должны были пройти его выступления.

В прошедший вторник певец отменил концерт в Орландо. Отмечается, что дата нового концерта в будет объявлена «в ближайшем будущем». По информации издания Billboard, об отмене концерта стало известно за 20 минут до начала.

В городе Тампа также сообщили, что концерт певца, который был запланирован на среду 28 ноября, будет отложен в связи с предписанием врача.

Ранее сообщалось, что Элтон Джон снялся в рождественской рекламе сети британских универмагов John Lewis & Partners совместно с агентством Adam & Eve/DDB, в которой рассказал о разных периодах своей жизни. По сюжету в рождественское утро маленький Элтон Джон сбегает с лестницы и видит, что в гостиной стоит фортепиано, о котором он давно мечтал, — подарок от бабушки. В конце ролика становится ясно, что исполнитель хранит инструмент до сих пор.

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