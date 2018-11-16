Британский певец Элтон Джон снялся в рождественской рекламе сети британских универмагов John Lewis & Partners совместно с агентством Adam & Eve/DDB, в которой рассказал о разных периодах своей жизни. Об этом пишет The Sun.

В течение двух минут звезда вспоминает детство в 1950-х, первое выступление в школе, многочисленные концерты перед тысячами зрителей, пишет «Ридус». По сюжету в рождественское утро маленький Элтон Джон сбегает с лестницы и видит, что в гостиной стоит фортепиано, о котором он давно мечтал, — подарок от бабушки. В конце ролика становится ясно, что исполнитель хранит инструмент до сих пор.

Как отмечает телеканал «360», менее чем за двое суток рекламу посмотрели более 4,7 млн раз.

Нашлись и те, кто заподозрил в этом видео PR артиста: осенью 2018 года Элтон Джон отправился в прощальный тур Farewell Yellow Brick Road, который продлится до конца 2020 года.

1 октября студия Paramount Pictures представила первый трейлер фильма о жизни Элтона Джона «Рокетмен».