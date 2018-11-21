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В Краснодаре задержали рэпера Хаски

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Фото: youtube.com/Говорит Москва
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Полиция задержала рэпера Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов) в Краснодаре. Об этом сообщила «Юга.ру» в среду, 21 ноября.

Задержание произошло возле клуба Bounce, где у рэпера должен был состояться концерт. Организаторы выступления сообщили в соцсетях, что здание обесточили, а ворота на входе электрические. В результате зрителей невозможно впустить.

Как сообщает корреспондент издания, Хаски вышел на улицу, залез на крышу одного из автомобилей и исполнил свою песню «Ай». Затем полицейские посадили его в автомобиль и увезли.

По словам организаторов концерта, исполнителя доставили в отделение полиции. С ним находится адвокат. Они добавили, что концерт отменен, и принесли поклонникам рэпера извинения.

Изначально концерт должен был пройти на площадке Arena Hall. Однако покупатели билетов получили SMS с уведомлением о переносе выступления в клуб Bounce.

Ранее прокуратура Краснодарского края заявила о нежелательности проведения концерта в связи с проверкой текстов артиста на экстремизм.

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