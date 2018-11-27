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Эксперты рассказали о причинах освобождения рэпера Хаски из СИЗО

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Фото: ТАСС/Виолетта Стурит
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Рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) освободили из спецприемника в Усть-Лабинске 26 ноября, где музыкант провел под арестом четверо суток за импровизированный концерт на крыше чужого автомобиле в Краснодаре после отмены выступления в местном клубе.

Адвокат исполнителя Алексей Аванесян считает, что причиной неожиданного освобождения Хаски является его популярность, однако эксперты видят в произошедшем проявление политической воли и торжество здравого смысла.

«Я указал суду, что в связи с запланированными концертами и риском их переноса на более поздние сроки Кузнецову и членам его команды может грозить серьезный ущерб. Не говоря о сотнях молодых граждан России, которые уже приобрели билеты на концерт любимого артиста. Защита посчитала эти обстоятельства исключительными», — заявил «Известиям» адвокат рэпера.

При этом адвокат Евгений Черноусов уверен, что Хаски освободили, исходя из общественного резонанса. По словам юриста, «дело изначально было рассмотрено недостаточно тщательно», а судье пришлось «менять решение после того, как все встали на защиту рэпера».

«Что касается ареста за несанкционированный митинг — это вполне законный акт. <…> То, что случилось в Краснодаре, скорее, произвол. Хорошо, что Москва быстро отреагировала на это и Хаски сегодня отпустили», — рассказал «Известиям» хип-хоп-исполнитель Тимати.

По мнению руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева, оправдание рэпера судом позволяет говорить о России как о правовом государстве.

«Хаски на свободе. Но что дальше? Это самый интересный вопрос. Можно освободить, но не дать выступать на публике. Потому ждем продолжения», — сказал политолог «Известиям».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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