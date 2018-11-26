Суд освободил арестованного рэпера Хаски

Первомайский районный суд Краснодара отменил решение о помещении под стражу на 12 суток рэпера Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски. Об этом 26 ноября сообщил адвокат исполнителя Алексей Авенисян.

«Суд только что удовлетворил заявление защитников Дмитрия Кузнецова и прекратил исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток», — написал юрист на своей странице в Facebook.

По словам адвоката, постановление райсуда подлежит немедленному исполнению, и представители защиты уже едут за Кузнецовым в спецприемник.

Хаски приговорили к 12 суткам административного ареста 22 ноября за хулиганство. Рэпер исполнил свою песню перед поклонниками на крыше автомобиля. Инцидент произошел на улице возле клуба Bounce после отмены концерта рэпера. Также было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества, статья предусматривает максимальное наказание до двух лет тюрьмы.