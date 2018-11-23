Рэпер Хаски готов возместить ущерб за концерт на крыше машины

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) готов принести извинения владелице автомобиля, на крыше которого он устроил выступление, а также возместить ущерб. Об этом сообщил его адвокат Алексей Аванесян.

По словам защитника, сейчас проводится проверка по заявлению владелицы машины.

«Мы уже вышли на сотрудников полиции, которые ведут проверку материалов, и довели до них нашу позицию о том, что мы готовы извиниться и возместить ущерб после оценки», — цитирует адвоката RT.

Аванесян добавил, что его подзащитный «уже понес за свои действия наказание в виде административного ареста на 12 суток» и «вообще думал, что это машина фаната».

На данный момент ни адвокат, ни музыкант не связывались с владелицей машины напрямую, чтобы их действия не были «расценены как давление на свидетеля, а у заявительницы именно такой статус». О своих намерениях сторона оповестила полицию.

На данный момент исполнитель находится в Усть-Лабинском спецприемнике и может пользоваться мобильным телефоном в установленные часы.

Рэпера Хаски задержали 21 ноября в Краснодаре после выступления на крыше припаркованного автомобиля перед клубом Arena Hall, где сорвался его концерт. Были составлены протоколы по статьям «Организация массового пребывания граждан в общественных местах», «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти» и «Отказ от прохождения медосвидетельствования».

На следующий день суд назначил ему 12 суток административного ареста за хулиганство и еще трое суток за отказ пройти медосвидетельствование. Сроки ареста не суммируются.

Кроме того, возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества, статья предусматривает максимальное наказание до двух лет тюрьмы.