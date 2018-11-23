Прямой эфир

Рэпер Хаски готов возместить ущерб за концерт на крыше машины

0
Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) готов принести извинения владелице автомобиля, на крыше которого он устроил выступление, а также возместить ущерб. Об этом сообщил его адвокат Алексей Аванесян.

По словам защитника, сейчас проводится проверка по заявлению владелицы машины.

«Мы уже вышли на сотрудников полиции, которые ведут проверку материалов, и довели до них нашу позицию о том, что мы готовы извиниться и возместить ущерб после оценки», — цитирует адвоката RT.

Аванесян добавил, что его подзащитный «уже понес за свои действия наказание в виде административного ареста на 12 суток» и «вообще думал, что это машина фаната».

На данный момент ни адвокат, ни музыкант не связывались с владелицей машины напрямую, чтобы их действия не были «расценены как давление на свидетеля, а у заявительницы именно такой статус». О своих намерениях сторона оповестила полицию.

На данный момент исполнитель находится в Усть-Лабинском спецприемнике и может пользоваться мобильным телефоном в установленные часы.

Рэпера Хаски задержали 21 ноября в Краснодаре после выступления на крыше припаркованного автомобиля перед клубом Arena Hall, где сорвался его концерт. Были составлены протоколы по статьям «Организация массового пребывания граждан в общественных местах», «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти» и «Отказ от прохождения медосвидетельствования».

На следующий день суд назначил ему 12 суток административного ареста за хулиганство и еще трое суток за отказ пройти медосвидетельствование. Сроки ареста не суммируются.

Кроме того, возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества, статья предусматривает максимальное наказание до двух лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рэперу Хаски добавили трое суток ареста
Лещенко вступился за арестованного рэпера Хаски

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017