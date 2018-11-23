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Лещенко вступился за арестованного рэпера Хаски

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Народный артист России Лев Лещенко, комментируя арест рэпера Хаски, назвал вмешательство силовых структур в искусство недостойным и неправильным, передает радиостанция «Говорит Москва» 23 ноября.

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Артист считает, что таких случаев быть не должно. «Надо покопаться в законодательстве и посмотреть, насколько вообще на законодательном уровне правовые структуры могут вмешиваться в творческую жизнь», — добавил он.

Подобные истории, по мнению Лещенко, напоминают цензуру в советские времена. «Но надо посмотреть, может это (задержание рэпера. —Ред.) единичный случай, но если это становится тенденцией, то это ужасно», — отметил певец.

22 ноября Первомайский районный суд в Краснодаре назначил рэперу Хаски (настоящее имя исполнителя — Дмитрий Кузнецов) 12 суток административного ареста за хулиганство, после чего добавили еще трое суток за отказ пройти медосвидетельствование. Сроки ареста не будут суммироваться.

Артиста задержали в городе в среду, 21 ноября, после того как он выступил на крыше автомобиля перед клубом Arena Hall. Там должен был состояться его концерт, который впоследствии отменили.

В отношении мужчины были составлены три протокола об административных правонарушениях по статьям «Организация массового пребывания граждан в общественных местах», «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти» и «Отказ от прохождения медосвидетельствования».

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