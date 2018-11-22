Рэперу Хаски добавили трое суток ареста

Рэперу Хаски (Дмитрий Кузнецов), арестованному на 12 суток за хулиганство, добавили еще трое суток.

Как сообщил адвокат Алексей Аванесян в Facebook, это произошло за отказ пройти медосвидетельствование.

При этом адвокат Наталья Жданович пояснила ТАСС, что сроки ареста не будут суммироваться. Таким образом под стражей артист проведет не более 12 суток.

Также сообщается, что защита музыкального исполнителя будет обжаловать его арест.

Хаски был задержан в Краснодаре во время выступления на улице перед клубом, где он начал читать свой трек, забравшись на припаркованную машину.

22 ноября сообщалось, что против рэпера также возбудили уголовное дело из-за умышленного повреждения имущества.